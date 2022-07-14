Sağanak yağış ve dolu çiftçiyi 20 milyon TL zarara uğrattı - Son Dakika
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Sağanak yağış ve dolu çiftçiyi 20 milyon TL zarara uğrattı

14.07.2022 11:40

Sağanak yağış ve dolu çiftçiyi 20 milyon TL zarara uğrattıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurban bayramının 1. günü yaşanan sağanak yağış ve dolu, ekili alanlarda toplam 20 milyon TL civarında hasara yol açtı.

Sağanak yağış ve dolu çiftçiyi 20 milyon TL zarara uğrattı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurban bayramının 1. günü yaşanan sağanak yağış ve dolu, ekili alanlarda toplam 20 milyon TL civarında hasara yol açtı. Bayramın ardından tarlasına giden çiftçiler şoke oldu. Şeftali, armut, elma, üzüm ve ceviz ürünleri, dolu nedeniyle hasar gördü.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 50 çiftçiye ait 1000 dönüm alanda dolu nedeniyle toplam 20 milyon TL zararın meydana geldiğini söyledi.

Zarar gören tarlaları inceledikten sonra açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bayramın 1. ve 2. günü oldukça fazla yağış oldu. Çiftçiler de bayram nedeniyle tarlalarına gitmediler. Bayramın ardından ise dolu hasarını gördüler. Süle, Turgutalp, Kayapınar mahallerinde şeftali, elma, armut, üzüm, ceviz ürünleri doludan zarar gördüler. Bu bir afat. Sigortasını yaptıran veya yaptırmayan çiftçilerimiz var. Sezon başında TARSİM sigortası kilosu 3.5 TL'den yapıldı. Sonrasında fiyatlarda artış olunca sigorta acenteleri fiyatı 6 TL'ye çıkardı. Ama bugün armutun kilosu 11-12 TL'den satılıyor. Bu çiftçilerin mağduriyeti ne olacak? Bu insanların mağduriyetleri kesinlikle giderilmelidir. Bunun tek adresi TARSİM'dir. 50 çiftçinin 1000 dönüm alandaki ürünlerinde toplam 20 milyon TL civarında zarar meydana geldi. Çiftçimizin içi yanıyor" dedi.

Süle mahallesinin çiftçisi Berkay Güven ise, "Bölgemizde dolu sonucu ürünlerimiz zarar gördü. Yüzde 90'a varan kaybımız var. Sigortalı ürünlerimiz fakat enflasyon nedeniyle sigorta prim ücretleri düşük. Maliyetin oldukça altında. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağanak yağış ve dolu çiftçiyi 20 milyon TL zarara uğrattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağış ve dolu çiftçiyi 20 milyon TL zarara uğrattı - Son Dakika
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