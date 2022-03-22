Çiğ süt uygun koşullarda toplanacak - Son Dakika
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Çiğ süt uygun koşullarda toplanacak

22.03.2022 17:07
Çiğ süt uygun koşullarda toplanacak

Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için alınan malzemeler sığır yetiştiricilerine teslim edildi.

Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için alınan malzemeler sığır yetiştiricilerine teslim edildi.

"Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin Altyapı Kurulumu Projesi" kapsamında alınan makine ve teçhizat, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde imzalanan protokolle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edildi. Teslim töreni sonrasında konuşan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Geleneksel usullerle aile işletmelerinde işlenerek yağa ve yöresel peynire dönüştürülen süt ürünlerinin, hijyenik ortamda ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir ürünlere dönüştürülmesi verimli ve karlı bir hayvancılık için gerekmektedir. İlimizde Tarım ve Hayvancılık sektörünün gelişmesi ve sürdürülebilir bir süt sığırcılığı yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için, yetiştiricinin sütünü satabileceği ortamın oluşturulması gerekir. Bu bağlamda İlimizin süt işleme tesislerine uzak bölgelerinde bulunan işletmelerin, üretmiş oldukları sütlerin toplanması ve soğutma tanklarında bir süre bozulmadan tutulması önemlidir" dedi.

Malzemeler düzenlenen protokolle teslim edildi

Modern yöntemlerle çiğ süt üretimi ve saklanmasına önem verdiklerini ifade eden İbrahim Sağlam, şunları söyledi:

"Süt toplamak için ilimizde ihtiyaç duyulan; 1 adet 6.000 lt'lik süt soğutma ve depolama tankı, 3 adet 2000 lt'lik araç üstü süt nakil tankı, 3 adet süt ölçeği (20 lt), 10 adet taşıma güğümü (50 lt) ile süt analiz laboratuvarı kurulumu için 30 koli numune alma kabı (100 ml), 1 adet antibiyotik test cihazı, 5 adet antibiyotik test kiti (kutu), 3 adet PH metre, 2 adet refraktometre, 1 adet süt analiz cihazı, 3 adet süt çektirme ünitesi, 1 adet santrifüj pompası (20 tonluk) bakanlığımızın 'Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ve il müdürlüğümüz tarafından 677 bin 48,60 TL ödenek kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Projenin; başta üreticilerimize, ilimiz ve ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Düzenlenen programa ayrıca Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, birlik yönetim kurulu üyeleri ve ilgili teknik personel katıldı. - SAMSUN

Çiğ süt uygun koşullarda toplanacak
Çiğ süt uygun koşullarda toplanacak

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İbrahim Sağlam, Damızlık, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiğ süt uygun koşullarda toplanacak - Son Dakika


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