Çilek bahçeli dinlenme tesisi - Son Dakika
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Çilek bahçeli dinlenme tesisi

01.04.2022 09:38

Adana'nın Kozan ilçesinde Nazmiye ve Ömer Mantı çifti, üniversiteyi bitirdikten sonra girdikleri özel sektörden ve büyük şehir hayatından vazgeçip çilek üreticiliğine başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Nazmiye ve Ömer Mantı çifti, üniversiteyi bitirdikten sonra girdikleri özel sektörden ve büyük şehir hayatından vazgeçip çilek üreticiliğine başladı. Mantı çifti, çilek bahçesi çevresini de dinlenme tesisine çevirerek ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bucak Mahallesinde 5 dönüm araziye çilek bahçesi kuran Nazmiye-Ömer Mantı çifti, çilek bahçesinin çevresini dinlenme tesisine çevirerek ilçeye gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı hedefliyor.

İlk ziyaretçilerini ağırlayan Nazmiye Mantı köyde kadınlara da istihdam sağladıklarını belirterek, "Eşim hep yurt dışındaydı. Bir arada olabileceğimiz ne yapabiliriz dedik ve şehir hayatından kaçıp memleketimize geldik. Pandemi de bizi buna teşvik etti. Çocuklarımızın da mutlu olacağı hem de yaşadığımız yere değer katmak istedik. Eşimin hep yurt dışında olması bunu çok tetikledi. Geçen yıl bahçeye çok ziyaretçi geldi. Bizde bir hayır işi yapalım dedik. Bugün ilk misafirlerimizi ağırladık. 10 dönüm alana 500 bin TL yatırım gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Huzur verici ama yorucu bir iş" dedi.

Bucak'ta çilek bahçesi ile çok güzel anılar biriktirdiklerini kaydeden Nuriye Erdoğan, "Bizde iş sahibi olduk. Çilekleri topluyoruz. Çocuklar çok mutlu oluyor. Bizde mutluyuz" diye konuştu.

Çilek bahçesini ziyaret eden Adem Kürşat Pazarcı, bölgede bu yatırımı görmekten memnun olduklarını belirterek, "Tarımsal alanda bu yatırım ve renklilik bölgemize katkı sunacak. Çilek diyarı Silifke'de görev yapmıştım. Bu yatırımı Kozan'da görmek bizleri çok mutlu etti. Çok güzel olmuş" diye konuştu.

Turan Pazarcı ise, "Bölgemizde bu yatırımı görünce çok şaşırdım. Çok güzel ve örnek bir yatırım olmuş" dedi. - ADANA

Çilek bahçeli dinlenme tesisi
Çilek bahçeli dinlenme tesisi
Çilek bahçeli dinlenme tesisi
Çilek bahçeli dinlenme tesisi
Çilek bahçeli dinlenme tesisi
Çilek bahçeli dinlenme tesisi
Çilek bahçeli dinlenme tesisi

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İstihdam, Yatırım, Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çilek bahçeli dinlenme tesisi - Son Dakika


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