Çimko Çimento ve Beton ile SANKO Pazarlama Fortune 500 listesine girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Çimko Çimento ve Beton ile SANKO Pazarlama Fortune 500 listesine girdi

Fortune Türkiye'nin hazırladığı Fortune 500 Türkiye'nin En Büyük Şirketleri araştırmasında, SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton ile SANKO Pazarlama yer aldı. Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ. 148'inci sırada yer alırken sektöründe 4'üncü sırayı elde etti. SANKO Pazarlama ise 338'inci sırada yer alırken sektör sıralamasında 8'inci oldu.

09.07.2024 14:48
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İş dünyasının saygın dergilerinden Fortune Türkiye tarafından hazırlanan "Fortune 500 Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" araştırması açıklandı.

SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton ile SANKO Pazarlama Fortune 500 listesine girdi.

Fortune 500 Türkiye 2023 araştırmasında, net satış rakamlarına göre yapılan listenin 148'inci sırasında bulunan Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ., sektöründe ise 4'üncü sırada yer aldı.

SANKO Pazarlama ise listede 338'inci sırada yer alırken sektör sıralamasında ise 8'inci sırada bulunuyor.

Fortune Türkiye'de yer alan açıklamada, "Bir şirketin belli bir büyüklüğe ulaşması aynı zamanda istikrarlı büyüme ve güvenilir getiri potansiyeline sahip olmasını da beraberinde getirmektedir. Fortune 500 şirketleri, içerisinde yer aldıkları sektörde genellikle öncü konumda oldukları için yatırımcıların portföylerinde sağlam bir temel oluşturabilecek niteliğe de sahipler. Bu şirketler, güçlü mali yapıları, geniş müşteri tabanları ve yenilikçi iş modelleriyle öne çıkabilmekteler" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çimko Çimento ve Beton ile SANKO Pazarlama Fortune 500 listesine girdi - Son Dakika

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