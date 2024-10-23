ÇİMKO'dan Biyoçeşitlilik Yarışması - Son Dakika
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Ekonomi

ÇİMKO'dan Biyoçeşitlilik Yarışması

ÇİMKO\'dan Biyoçeşitlilik Yarışması

ÇİMKO, gençlerin sürdürülebilir projeler geliştirmesi için biyoçeşitlilik yarışması düzenliyor.

23.10.2024 11:37
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Dünyanın geleceğine katkıda bulunmak için çalışan ÇİMKO, çimento ham madde maden sahalarının rehabilitasyonu için fikir yarışması düzenleyecek. Gençlerin çevre duyarlılığını pekiştirmeyi ve sürdürülebilir projeler geliştirmelerini teşvik eden yarışmanın başvuruları 10 Ekim'de başladı.

ÇİMKO, sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik alanında gençlerin oluşturucu fikirlerini desteklemek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik ödüllü bir fikir yarışması düzenliyor. Yarışmanın başvuruları 10 Ekim'de başladı.

Biyoçeşitlilik Proje Yarışması ile gençleri doğa dostu ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye teşvik etmek, aynı zamanda biyoçeşitlilik ve çevreye duyarlı yaklaşımları toplumun her kesimine yaymak amaçlanıyor. Yarışma, geleceğe yönelik oluşturucu ve uygulanabilir fikirlerin desteklenmesi için de önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Başvurular 11 Kasım'a kadar sürecek

ÇİMKO'nun faaliyet gösterdiği lokasyonlarda yer alan Gaziantep Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Bartın Üniversitesi'ni kapsayacak yarışmaya mühendislik, fen edebiyat, orman ve ziraat fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler yenilikçi fikirleriyle başvurabilecek.

10 Ekim 2024'te başlayan ve Biyoçeşitlilik Yarışması Başvurusu - Çimko (cimko.com.tr) linki üzerinden yapılan başvurular, 11 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. Yarışmanın kazananları ise 12 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak. Yarışma sonucunda birinci olan gruptaki her bir üyeye 50 bin TL, ikinci olan gruptaki her bir üyeye 30 bin TL ve üçüncü olan gruptaki her bir üyeye 10 bin TL ödül verilecek.

15 kişiden oluşan jüri; projelerin toplumsal, çevresel ve bölgesel yönden sağladığı faydayı 30 puan, projelerin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini 25 puan, inovasyon kriterini ele alacağı projenin özgünlüğünü 15 puan, hesaplamaların bilimsel doğruluk ve veri desteği ile ispatlanabilirliğini 15 puan, iletişim ve sunum becerisini ise 15 puan üzerinden değerlendirecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇİMKO'dan Biyoçeşitlilik Yarışması - Son Dakika

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