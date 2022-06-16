Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını satma kararı aldı - Son Dakika
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Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını satma kararı aldı

16.06.2022 22:45
Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını satma kararı aldı

Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını 110 milyon avro bedelle Fernas Şirketler Grubu'na satma kararı aldığını duyurdu.

Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını 110 milyon avro bedelle Fernas Şirketler Grubu'na satma kararı aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Sabancı Holding iştiraki Çimsa'nın, global marka yolculuğunu destekleyecek stratejik adımlar atmaya devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası ve Ankara Çimento Öğütme Tesisi'nin, toplam 110 milyon avroya satışına yönelik anlaşma, 15 Haziran 2022 tarihinde imzalanmıştır. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı yüzde 3, gelirdeki payı ise yüzde 9 seviyesindedir. Devir işlemi Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasının ardından hayata geçirilecektir.

Söz konusu satışın, Çimsa'nın, küresel marka olma odaklı hedeflerini desteklemesi öngörülmektedir."

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Kaynak: AA

Sabancı Holding, Kayseri, Çimsa, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını satma kararı aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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