"Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası ve Ankara Çimento Öğütme Tesisi'nin, toplam 110 milyon avroya satışına yönelik anlaşma, 15 Haziran 2022 tarihinde imzalanmıştır. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı yüzde 3, gelirdeki payı ise yüzde 9 seviyesindedir. Devir işlemi Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasının ardından hayata geçirilecektir.

Kaynak: AA

Sabancı Holding, Kayseri, Çimsa, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını satma kararı aldı - Son Dakika

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