Çin 2022 İçin Enerji Hedeflerini Belirledi - Son Dakika
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Çin 2022 İçin Enerji Hedeflerini Belirledi

29.03.2022 16:02
Çin 2022 İçin Enerji Hedeflerini Belirledi

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Kılavuza göre, 2022'de yıllık yerli enerji üretim kapasitesi 4,41 milyar ton standart kömür olarak gerçekleşirken, ham petrol üretimi de yaklaşık 200 milyon tona ulaşacak. Kılavuzda, doğalgaz üretiminin 214 milyar metreküpe ulaşması beklendiği de belirtildi. Çin'in toplam enerji tüketiminde fosil olmayan yakıtın payının yaklaşık yüzde 17,3'e çıkarılması taahhüdü çerçevesinde, ülkenin kömüre […]

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Kılavuza göre, 2022'de yıllık yerli enerji üretim kapasitesi 4,41 milyar ton standart kömür olarak gerçekleşirken, ham petrol üretimi de yaklaşık 200 milyon tona ulaşacak. Kılavuzda, doğalgaz üretiminin 214 milyar metreküpe ulaşması beklendiği de belirtildi. Çin'in toplam enerji tüketiminde fosil olmayan yakıtın payının yaklaşık yüzde 17,3'e çıkarılması taahhüdü çerçevesinde, ülkenin kömüre olan bağımlılığının istikrarlı bir şekilde azaltılması da hedefleniyor. Kılavuzda, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji üretiminin, enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 12,2'sini oluşturacağı da belirtildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Kömür, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin 2022 İçin Enerji Hedeflerini Belirledi - Son Dakika


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