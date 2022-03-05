Çin, 2022 için yüzde 5,5 büyüme hedefi belirledi - Son Dakika
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Çin, 2022 için yüzde 5,5 büyüme hedefi belirledi

05.03.2022 09:28
Çin, 2022 için yüzde 5,5 büyüme hedefi belirledi

Çin'de hükümet, 2022'de ekonominin yüzde 5,5 civarında büyümesini hedeflediğini bildirdi.

Çin'de hükümet, 2022'de ekonominin yüzde 5,5 civarında büyümesini hedeflediğini bildirdi.

Başbakan Li Kıçiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda hükümetin yılık çalışma raporunu sundu.

Raporda, Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) 2022'de yüzde 5,5 civarında artmasının hedeflendiği belirtildi.

Artış hedefi, 1990'dan bu yana en düşük büyüme beklentisi olarak kayıtlara geçerken, bazı yorumcular, Kovid-19 salgınının devam eden etkisi, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yarattığı belirsizlikler ve iç piyasadaki baskılar göz önüne alındığında, büyüme hedefinin iddialı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Li, kongrede raporu sunduğu konuşmasında ekonomik istikrarın sürdürülmesine vurgu yaparken, "(Önümüzdeki dönemde ) Ülkemiz çok sayıda risk ve zorlukla karşılaşacak. Kuşku yok ki Çin ekonomisi her türlü aşağı yönlü baskıya dayanacak ve büyüme ivmesinin süreklilik içinde geleceğe taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma raporunda 2022'de bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2,8, enflasyonun ise yüzde 3 civarında tutulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Hükümet, 2022'de kentlerde 11 milyon yeni istihdam sağlamayı, kent işsizliğini yüzde 5,5'in altında tutmayı vadetti.

Raporda ayrıca geçen yıl olduğu gibi 3,65 trilyon yuan (yaklaşık 578 milyar dolar) yeni özel yerel hükümet tahvilinin satılacağı, yerel hükümet harcamalarında artışın ekonomik büyümeye destek sağlamasının tahmin edildiği belirtildi.

Başbakan Li, "ihtiyatlı para politikası" uygulama sözü verirken, Çin para birimi yuanın değerinin korunacağını, arazi ve konut fiyatlarında ise istikrarın sağlanacağını vurguladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan, Ukrayna, Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin, 2022 için yüzde 5,5 büyüme hedefi belirledi - Son Dakika


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