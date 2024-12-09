Çin 2025 İçin Ekonomi Planı Açıklamaları - Son Dakika
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Ekonomi

Çin 2025 İçin Ekonomi Planı Açıklamaları

Çin liderliği, 2025'te aktif bütçe ve gevşek para politikası izleneceğini duyurdu.

09.12.2024 16:46
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Çin siyasi liderliği, ekonomik durumun iyileştirilmesi için 2025'te "daha aktif bütçe ve gevşek para politikası" izlenmesi çağrısında bulundu.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında, 2025 yılı ekonomi politikalarını ele almak ve analiz etmek üzere toplandı.

Ülkenin en yüksek yönetim organı niteliğindeki 24 üyeli Siyasi Büronun toplantısının ardından yapılan açıklamada, "2025'te daha aktif bütçe ve orta düzeyde gevşek para politikası izlenmesi" çağrısı yapıldı.

Ekonomi politikasının araçlarının iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi ile konjonktüre karşı konvansiyonel olmayan düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, farklı politikaların koordine edilmesi ve makro düzenlemelerin daha etkin, ileriye ve hedefe yönelik hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, 2024'te ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılacağının öngörüldüğü kaydedilerek, 2025'te tüketimin aktif şekilde teşvik edilmesi, yatırımların etkinliğinin geliştirilmesi ve iç talebin her cephede genişletilmesi gereğine dikkat çekildi.

Küresel mali krizden bu yana ilk kez "orta düzeyde gevşek" ifadesi kullanıldı

Analistler, Çin liderliğinin, uzun zamandır para politikasını tarif etmek üzere "ihtiyatlı" sıfatını kullandığını, "orta düzeyde gevşek" ifadesine ise en son 2009'da küresel mali kriz sırasında başvurulduğunu hatırlattı.

Bütçe politikasını tarif ederken kullanılan "daha etkin" ifadesine ise 2001'den bu yana rastlanmadığına işaret eden analistler, söylemdeki değişimlerin yeni politikaların habercisi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in büyümesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Kaynak: AA

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