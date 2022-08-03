Çin yaptırım kartını çıkardı! Narenciye ve iki tür balığın Tayvan'dan ithalatı askıya alındı - Son Dakika
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Çin yaptırım kartını çıkardı! Narenciye ve iki tür balığın Tayvan'dan ithalatı askıya alındı

03.08.2022 10:54

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'den ekonomik yaptırım geldi. Pasifik'te savaş riski artarken Tayvan'a karşı ilk adımını atan Çin, ülkeden narenciye ve iki tür balığın ithalatını durdurma kararı aldı. İşte detaylar...

Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyarete yönelik tepkileri sürüyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'in egemenliğine müdahale ettiğini belirterek söz konusu ziyareti kınadı. Bakan Wang, Pelosi'nin ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin ihlali ve Çin'in egemenliğinin kötü niyetli ihlali olduğunu vurguladı.

"PROVOKASYON" OLARAK NİTELENDİRDİLER

Ziyaretin "açıkça siyasi provokasyon" olduğunu savunan Wang, ziyaretin Çin halkında öfkeye de yol açtığını kaydederek, "Bu, bazı ABD'li politikacıların Çin-ABD ilişkilerinde sorun çıkaran ve ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barış ve bölgesel istikrarın 'en büyük yok edicisi' haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ÇABALARI BAŞARISIZ OLACAK"

Washington yönetimine mesaj gönderen Wang, "ABD, Çin'in yeniden birleşme sürecine müdahale etme, Çin'in gelişimini sabote etme, jeopolitik durumu manipüle etme ve doğru ile yanlışı karıştırma fantezisinden vazgeçmeli" diyerek Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ve yeniden birleşmenin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olan tarihsel bir sonuç olduğunu kaydetti. Wang, "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere veya dış güçlerin müdahalesine asla izin vermeyeceğiz. ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçleri ne kadar desteklerse desteklesin, çabası başarısız olacak ve geriye diğer ülkelerin içişlerine büyük ölçüde müdahale ettiğine dair yalnızca daha kötü kayıtlar bırakacak" ifadelerini kullandı.

TURUNÇGİL VE İKİ TÜR BALIĞIN İTHALATINI DURDURDULAR

Çin Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada ise Tayvan'dan turunçgil ve iki tür balığın bugünden itibaren ithalatının durdurulduğu bildirildi. Greyfurt, limon ve portakal dahil olmak üzere turunçgillerin yanı sıra kılkuyruk balığı ve dondurulmuş istavritin ana karaya girişinin ilgili düzenlemelere uygun olarak askıya alındığı ve ilgili işletmelerin bilgilendirileceği aktarıldı. Pekin yönetiminin söz konusu ithalat hamlesi, Pelosi'nin ziyaretine karşı Tayvan'a "ekonomik yaptırım" olarak yorumlandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışırken, Pekin yönetimi ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "adaya bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor.

YORUMLAR
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Çin, Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu Çin, Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu Pelosi'nin geldiği gün 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti Pelosi'nin geldiği gün 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çin yaptırım kartını çıkardı! Narenciye ve iki tür balığın Tayvan'dan ithalatı askıya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin yaptırım kartını çıkardı! Narenciye ve iki tür balığın Tayvan'dan ithalatı askıya alındı - Son Dakika
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