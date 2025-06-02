Çin, ABD'yi Anlaşmayı İhlal Etmekle Suçladı

Çin, ABD yönetiminin, ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni kısıtlayıcı tedbirlerle iki ülkenin İsviçre'nin Cenevre şehrinde geçen ay tarifeler konusunda varılan uzlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington'ın yapay zeka çiplerine ihracat kontrolü getirmesi, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurması ve bazı Çinli öğrencilerin vizeleri iptal edeceğini açıklamasının, iki ülke liderinin 17 Ocak'ta telefon görüşmesindeki mutabakatı da ihlal ettiği belirtildi.

Söz konusu tedbirlerin Çin'in meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "ABD, tek taraflı ve sürekli olarak yeni ekonomik ve ticari sürtüşmeleri tahrik ediyor, ikili ilişkilerdeki belirsizliği ve istikrarsızlığı şiddetlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin Çin'i haksız şekilde Cenevre'deki görüşmelerde varılan uzlaşmaya aykırı hareket etmekle suçladığı, oysa Çin'in uzlaşmaya uygun olarak tarifeleri düşürdüğü ve tarife dışı engelleri kaldırdığına dikkati çekildi.

Washington yönetimine hatasından dönme ve uzlaşmayı sürdürme çağrısı yapılan açıklamada, "Eğer ABD tarafı yanlış yolda ilerlemeyi ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeyi sürdürürse Çin kendi meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı zorlayıcı tedbirler alacaktır." uyarısına yer verildi.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.