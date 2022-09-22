Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi - Son Dakika
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Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi

22.09.2022 06:42
Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi

Çin, benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında indirime gitti.

Çin, benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında indirime gitti.

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yaptığı açıklamada, benzinin ton fiyatını 290 yuana (40,88 dolar), motorinin ise 280 yuana (39,47 dolar) düşürüldüğünü bildirdi.

Komisyon, ülkenin üç büyük üreticisi konumundaki, kamuya ait Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'ne (CNOOC) petrol üretimini sürdürmeleri ve dağıtımı kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamaları talimatını verdi.

Uluslararası fiyatlardaki artışa karşın yapılan indirimde, ülke geçen ay benzin ve motorin ithalatında kaydedilen büyük çaplı artışların etkisi olduğu tahmin ediliyor.

Gümrükler Genel İdaresinin verilerine Çin, ağustosta 1,12 milyon ton benzin, 830 bin ton motorin ithal etti. Benzin ithalatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,4, motorin ithalatı ise yüzde 52 arttı.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor. İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata müdahale ediliyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin akaryakıt fiyatlarını indirdi - Son Dakika
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