Çin Bilim Vakfı Araştırma Bütçesini 33 Milyar Yuana Çıkardı - Son Dakika
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Çin Bilim Vakfı Araştırma Bütçesini 33 Milyar Yuana Çıkardı

25.03.2022 16:31
Çin Bilim Vakfı Araştırma Bütçesini 33 Milyar Yuana Çıkardı

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — Vakıftan Perşembe günü yapılan açıklamada, temel araştırmalar ve sınırların keşfedilmesi konusunda Çin'in ana finansman sağlayıcı kuruluşlarından olan NSFC'nin 2021 yılında 31,2 milyar yuandan fazla toplam yatırımla 48.800 programa finansman sağladığı belirtildi. NSFC Başkanı Li Jinghai, bilim vakfının Kovid-19 ve karbon emisyonları konularında yapılacak araştırmalar başta olmak üzere temel bilimler, teknik […]

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — Vakıftan Perşembe günü yapılan açıklamada, temel araştırmalar ve sınırların keşfedilmesi konusunda Çin'in ana finansman sağlayıcı kuruluşlarından olan NSFC'nin 2021 yılında 31,2 milyar yuandan fazla toplam yatırımla 48.800 programa finansman sağladığı belirtildi.

NSFC Başkanı Li Jinghai, bilim vakfının Kovid-19 ve karbon emisyonları konularında yapılacak araştırmalar başta olmak üzere temel bilimler, teknik bilimler, fen bilimleri ve tıp alanlarına ve disiplinlerarası çalışmalara verdiği finansman desteğini artıracağını söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Karbon, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin Bilim Vakfı Araştırma Bütçesini 33 Milyar Yuana Çıkardı - Son Dakika


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