Çin'de 7 İnternet Platformuna Gıda Güvenliği Cezası
Çin'de 7 İnternet Platformuna Gıda Güvenliği Cezası

17.04.2026 15:42
Çin, 7 internet platformuna toplam 3,6 milyar yuan ceza kesti, gıda güvenliğini ihlal ettikleri için.

Çin'de 7 internet platformuna, lisansız işletmelere yer vererek gıda güvenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR), yürüttüğü soruşturma kapsamında arasında yemek siparişi uygulamaları Meituan ve Taobao Shanguo, gıda ürünleri perakende satış sitesi Pinduoduo ve gıda ürünlerinin de alınıp satılabildiği e-ticaret siteleri Taobao, TMall ve JD.com'un da olduğu 7 internet platformuna, toplam 3,6 milyar yuan (530 milyon dolar) para cezası kesti.

Soruşturmada söz konusu şirketlerin, platformları üzerinden faaliyet yürüten satıcıların ve işletmelerin lisanslarını gerektiği gibi denetlemedikleri ve bu suretle e-ticaret yasasını ve gıda güvenliğiyle ilgili yasa ile düzenlemeleri ihlal ettikleri tespit edildi.

SAMR, ayrıca ilgili şirketlerin yasal temsilcileri ile gıda güvenliğinden sorumlu yetkililerinin, toplam 19 milyon 687 bin yuan (2,89 milyon dolar) para cezası ödemesine karar verdi.

Platformunda pasta ve hamur mamulleri satan 9 bin 463 lisansız işletmenin bulunduğu tespit edilen Pinduoduo, ayrıca 9 ay süreyle bu tür ürünler satan yeni satıcılara yer vermeme cezası aldı.

Cezalar, bugüne dek Çin'de internet platformlarına gıda güvenliği sorunları nedeniyle verilen en yüksek para cezaları oldu.

Kaynak: AA

Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:42
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı Son paylaşımı dikkat çekmişti
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
