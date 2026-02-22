Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Rekoru

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı'nda seyahat sayısının 353 milyon olduğu bildirildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2 Şubat-13 Mart'ı kapsayan 40 günlük Bahar Bayramı tatili döneminin 19'uncu gününe denk gelen 20 Şubat'ta ülke içinde 353 milyon seyahat yapıldı.

Seyahat sayısı geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 12,3 artarken yeni günlük rekor olarak kayıtlara geçti.

Bu 17 Şubat'a denk gelen Ay Yeni Yılı ile 12 Hayvanlı Takvim'de "Yılan Yılı" geride kalırken "At Yılı"na girildi.

"Çunyün"

Çin geleneğinde insanların yeni yıl öncesi sılayırahime dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 2 Şubat-13 Mart tarihlerini kapsayan 40 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde ülke içinde yaklaşık 9,5 milyar seyahat yapılması beklendiği açıklamıştı.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor."