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Çin'de bütçe gelirleri yüzde 7,9 arttı - Son Dakika
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Çin'de bütçe gelirleri yüzde 7,9 arttı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Kasım 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artış kaydetti. Bütçe gelirleri, 11 ayda yıllık yüzde 7,9 artışla 20,01 trilyon yuana (yaklaşık 2,83 trilyon dolar) yükseldi. Vergi gelirleri ise yıllık yüzde 10,2 artışla 16,84 trilyon yuana (yaklaşık 2,38 trilyon dolar) ulaştı. Bütçe harcamaları ise yüzde 4,9 artışla 23,85 trilyon yuana (yaklaşık 3,37 trilyon dolar) çıktı. Kamuya ait toplam bütçe açığı ise 11 ayda 7,01 trilyon yuan (yaklaşık 990 milyar dolar) oldu.

Çin\'de bütçe gelirleri yüzde 7,9 arttı
17.12.2023 - 09:45,
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Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Kasım 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artış kaydetti.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri, 11 ayda yıllık yüzde 7,9 artışla 20,01 trilyon yuana (yaklaşık 2,83 trilyon dolar) yükseldi.

Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 6,9, yerel yönetimlerin bütçe geliri de yüzde 8,7 arttı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri yıllık yüzde 10,2 artışla 16,84 trilyon yuana (yaklaşık 2,38 trilyon dolar) ulaştı.

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 4,9 artışla 23,85 trilyon yuana (yaklaşık 3,37 trilyon dolar) çıktı.

Kamuya ait toplam bütçe açığı, 11 ayda 7,01 trilyon yuan (yaklaşık 990 milyar dolar) oldu.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye, Son Dakika

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