Çin\'de doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 10 geriledi

Çin'de 2023'ün 11 ayında doğrudan yabancı yatırımlar yıllık bazda yüzde 10 geriledi.

Çin Ticaret Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ocak-kasım döneminde ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımların tutarı 1,04 trilyon yuan (yaklaşık 145,5 milyar dolar) oldu.

Doğrudan yabancı yatırımlar, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldı.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, imalat sanayinde yüzde 2,1, hizmetlerde yüzde 15,9 azalırken, yüksek teknolojili imalat sanayinde yüzde 1,8 arttı. Yüksek teknoloji yatırımları, toplam yabancı yatırımların yüzde 37,2'sini oluşturdu.

Yabancı yatırımlar, 2023'ün ilk çeyreğindeki cüzi artıştan sonra nisandan itibaren düşüş kaydetmişti. Ülkeden çıkan yabancı sermaye miktarı 3. çeyrekte sermaye girişini aşmış, dış ödemeler dengesi 25 yıl sonra ilk kez negatife dönmüştü.

Analistler doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş eğiliminde, Çin ekonomisinin Kovid-19 sonrası toparlanmada yaşadığı sıkıntıların yanı sıra küresel jeopolitik gerilimlerin etkisinin görüldüğüne dikkati çekiyor.