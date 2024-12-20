Çin'de Elektrik Tüketimi Artıyor

Ekonomi

Çin'de elektrik tüketimi, 2024'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artış kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Kasım 2024 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Yılın 11 ayında elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 6,8, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 5,3 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 10,4 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi de yüzde 11,6, toplam elektrik tüketimi de geçen yıla kıyasla yüzde 7,1 yükseldi.