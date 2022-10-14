Çin'de eylülde tüketici fiyatları yüzde 2,8 arttı - Son Dakika
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Çin'de eylülde tüketici fiyatları yüzde 2,8 arttı

14.10.2022 16:20
Çin'de eylülde tüketici fiyatları yüzde 2,8 arttı

Çin'de geçen ay tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,8 ve üretici fiyatları yüzde 0,9 yükseldi.

Çin'de geçen ay tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,8 ve üretici fiyatları yüzde 0,9 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin eylül verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8, Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) yüzde 0,9 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE bir önceki aya göre 0,1 puan, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE ise 0,3 puan arttı.

Aynı dönemde gıda fiyatları enflasyonu yüzde 1,9, gıda dışı enflasyon yüzde 1,5 oldu. Benzin fiyatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2, mazot fiyatı yüzde 21 artış gösterdi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de eylülde tüketici fiyatları yüzde 2,8 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de eylülde tüketici fiyatları yüzde 2,8 arttı - Son Dakika
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