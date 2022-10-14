İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE bir önceki aya göre 0,1 puan, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE ise 0,3 puan arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin eylül verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8, Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) yüzde 0,9 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çin'de eylülde tüketici fiyatları yüzde 2,8 arttı - Son Dakika

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