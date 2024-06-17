Çin'de Fosil Yakıt Üretimi Değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Fosil Yakıt Üretimi Değişiyor

Çin'de 2024'ün ilk 5 ayında kömür üretimi azalırken, ham petrol ve doğal gaz üretimi arttı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, kömür üretimi yüzde 3 azalırken, ham petrol üretimi yüzde 1,8, doğal gaz üretimi de yüzde 5,2 arttı. Aynı dönemde kömür ithalatı yüzde 12,6, ham petrol ithalatı yüzde 0,4 ve doğal gaz ithalatı yüzde 17,4 yükseldi. Çin, bu dönemde 1,86 milyar ton kömür üretirken, 200 milyon ton ithal etti. Ham petrol üretimi 89,1 milyon tona, ithalatı da 229,03 milyon tona çıktı. İlk 5 ayda ülkede 103,3 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, 54,28 milyon ton petrol eşdeğeri doğal gaz ithal edildi.

17.06.2024 09:51
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Çin'de 2024'ün ilk 5 ayında fosil yakıtlar içinde kömür üretimi azalırken ham petrol ve doğal gaz üretimi arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ocak-Mayıs 2024'te kömür üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken, ham petrol üretimi yüzde 1,8, doğal gaz üretimi de yüzde 5,2 arttı.

Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yüzde 12,6, ham petrol ithalatı yüzde 0,4 ve doğal gaz ithalatı yüzde 17,4 yükseldi.

Çin, bu dönemde 1,86 milyar ton kömür üretirken, 200 milyon ton ithal etti.

Ham petrol üretimi 89,1 milyon tona, ithalatı da 229,03 milyon tona çıktı.

İlk 5 ayda ülkede 103,3 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, 54,28 milyon ton petrol eşdeğeri doğal gaz ithal edildi.

Kaynak: AA

Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Fosil Yakıt Üretimi Değişiyor - Son Dakika

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