Çin'de ihracat artışı, nisanda son 22 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika

Çin'de ihracat nisan ayında, başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol etmek için uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük yıllık artışı kaydetti.

Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 273,62 milyar dolara çıkarken ithalat binde 1 azalarak 222,5 milyar dolarda kaldı.

İhracatın yıllık artışı, Haziran 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye işaret etti.

Martta 47,3 milyar dolar olan dış ticaret fazlası da nisanda 51,12 milyar dolara yükseldi.

Çin'in ihracatı martta yüzde 14,7 artarken ithalatı binde 1 azalmıştı.

İhracat artışındaki azalmada, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yarattığı dış koşulların yanı sıra, mart sonundan itibaren başta Şanghay olmak üzere, ülkenin üretim merkezi olan çok sayıda şehirde Kovid-19 salgınını kontrol etmeye yönelik kısıtlamaların etkisi olduğu belirtiliyor.

Kısıtlamaların uygulandığı Şanghay ve diğer şehirlerde fabrikalar üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Çin'de imalat sektöründe ekonomik etkinliği ölçen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 2,1 puan azalarak 47,4'e gerilemişti. Bu, Kovid-19 salgınının başlangıcında, üretim üzerinde etkilerin ilk kez hissedildiği Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

PMI endeksinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Şanghay'da fabrikalar üretimi "kapalı devre" sürdürüyor

Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilen tedbirler, vakaların azalmaması nedeniyle kentin büyük bölümünde devam ediyor.

Karantina tedbirlerinin 7'nci haftasına girdiği kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini, yerel yönetimin verdiği özel izinle, kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.