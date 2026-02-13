Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

13.02.2026 10:40
Ocak 2026'da çoğu kentte konut fiyatları azalmaya devam ediyor; yatırımcılar endişeli.

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve konut satışlarındaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş yılın ilk ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Ocak 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli kentlerin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 2,1, "ikinci kuşak"taki 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,9, "üçüncü kuşak"taki 35 orta ölçekli kentte yüzde 3,9 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 4,2 artarken birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 7,6, ikinci kuşak kentlerde yüzde 6,2 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,1 geriledi.

Yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den beri geriliyor

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası emlak piyasasındaki daralma ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan borç problemleri konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 ve 2025'te yüzde 17,2 geriledi.

Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için vergilerin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini devreye almıştı. Söz konusu adımların henüz genel eğilimi değiştiremediği gözleniyor.

Kaynak: AA

