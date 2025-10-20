Çin'de Konut Fiyatları Eylül'de Düştü - Son Dakika
Ekonomi

Çin'de Konut Fiyatları Eylül'de Düştü

20.10.2025 10:17
Çin'in büyük şehirlerinde konut fiyatları eylülde gerilemeye devam etti, yatırımlar azaldı.

Çin'de gayrimenkul sektöründeki finansman problemleri ve yatırımlardaki azalmaya paralel konut fiyatlarındaki düşüş eylülde de devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, eylülde ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan 4 megakent Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 0,7, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2,1 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 3,4 düştü.

Ülkenin en büyük nüfuslu kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,6 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları da birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 3,2, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 5,7 düştü.

Fiyat düşüşlerinin tüm kategorilerde, geçen aylara göre kısmen yavaşladığı gözlendi.

Yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den beri geriliyor

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası emlak piyasasındaki daralma ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan borç problemleri hala konut fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Çin'de gayrimenkul yatırımları, 2023'te yüzde 9,6, 2024'te yüzde 10,6 azalmıştı. Gayrimenkul yatırımları 2025'in ilk 9 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,9 geriledi.

Merkezi hükümet, son aylarda konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için vergilerin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini devreye almıştı. Söz konusu adımların henüz genel eğilimi değiştiremediği gözleniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
