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Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karı Yüzde 29,5 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karı Yüzde 29,5 Arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artış gösterdi. Kovid-19 salgınının kontrolü için uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmasının etkisiyle kar artışı düşük baz etkili oldu. Ancak, yılın 11 ayında toplam kar yüzde 4,4 azalarak genel düşüş eğilimini sürdürdü.

Çin\'de Sanayi Şirketlerinin Karı Yüzde 29,5 Arttı
27.12.2023 - 09:53,
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Çin'de sanayi şirketlerinin karı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,8 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı son üç aydaki artışını sürdürdü. Şirketlerin karlarında görülen toplam artış kasımda yıllık bazda yüzde 29,5 oldu.

Kar artışında, geçen yılın son aylarında görülen Kovid-19 salgınının kontrolü için ülke genelinde uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmasının yarattığı düşük baz etkili oldu.

Yılın 11 ayında 6,98 trilyon yuana (yaklaşık 980 milyar dolar) ulaşan toplam kar, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalarak bu yılki genel düşüş eğilimini sürdürdü.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, ilk çeyrekte yüzde 21,4, ikinci çeyrekte yüzde 16,8 azalmış, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,7 artmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karı Yüzde 29,5 Arttı - Son Dakika
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