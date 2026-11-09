Çin'de üretici fiyatları ekimde yüzde 5,7 arttı, 2022 ortasından bu yana en hızlı - Son Dakika
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Çin'de üretici fiyatları ekimde yüzde 5,7 arttı, 2022 ortasından bu yana en hızlı

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Çin'de Üretici Fiyat Endeksi ekimde yıllık yüzde 5,7, Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,7 arttı. Orta Doğu'daki savaşın enerji ve ham madde fiyatlarını yükseltmesi, üretici fiyatlarında 2022 ortasından bu yana en hızlı artışa yol açtı.

Çin'de üretici fiyatlarında görülen artış, Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle ekim ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat verilerine göre, ekimde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 5,7, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,7 artış kaydetti.

Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı artış, savaş belirsizliğinin sürmesiyle üretici fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. ÜFE'deki artış, üretici fiyatlarında 2022 yılı ortalarından bu yana en hızlı yükseliş oldu.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, ÜFE'deki yükselişin enerji fiyatlarındaki süregelen artıştan kaynaklandığını, bu arada kış döneminin yaklaşmasıyla ısınma ve enerji üretimi için kömür ve doğal gaza artan talebin de etkili olduğunu belirtti.

Dong, ayrıca yapay zekanın hızlı gelişiminin ham madde ve donanım imalat endüstrilerinde fiyatları artırdığına dikkati çekti.

Çin'de üretici fiyatları 41 ay süren düşüşün ardından bu yıl mart ayında Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla yeniden artış göstermişti. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 geriledikten sonra martta yüzde 0,5, nisanda yüzde 2,8, mayısta yüzde 3,9, haziranda yüzde 4,1, temmuzda yüzde 3,5, ağustosta yüzde 3,8 ve eylülde yüzde 5 artmıştı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüş sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 gerilemişti.

Tüketici fiyatları durgun seyrediyor

Orta Doğu'daki savaşla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan??????? artış, tüketici fiyatlarında da sınırlı bir yükselişe yol açsa da iç talebin zayıflığından kaynaklanan genel durgunluk devam ediyor.

TÜFE ise ekimde yüzde 0,7 artış kaydetti. Bu dönemde gıda dışı fiyatlar yüzde 1,5 artarken, gıda fiyatları yüzde 2,9 azaldı.

Gıda, tütün ve alkol mamullerinin fiyatları yüzde 1,6, taze sebzelerin fiyatları yüzde 16,9 ve domuz etinin fiyatı yüzde 8,6 geriledi. Buna karşın ulaştırma ve iletişim hizmetlerinin fiyatları yüzde 5,5, sağlık hizmetlerinin fiyatları yüzde 2,4 ve su, elektrik gibi temel tedarik hizmetlerinin fiyatları yüzde 1,8 arttı.

TÜFE, ocakta yüzde 0,2 arttıktan sonra şubatta yüzde 1,3 artışla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks, martta yüzde 1, nisanda yüzde 1,2, mayısta yüzde 1,2, haziranda yüzde 1, temmuzda yüzde 0,5, ağustosta yüzde 0,8 ve eylülde yüzde 0,9 artmıştı.

Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgun seyretmeye başlamıştı. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiHamster CoinOrta DoğuEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de üretici fiyatları ekimde yüzde 5,7 arttı, 2022 ortasından bu yana en hızlı - Son Dakika
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