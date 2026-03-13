Çin'den ABD'ye Ticaret Eleştirisi

Pekin yönetimi, ABD'nin aralarında Çin, Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Hindistan'ın olduğu 16 ekonomiye imalat sektöründe yapısal "kapasite fazlasını" gerekçe göstererek ABD Ticaret Yasası'nın 301. maddesi uyarınca soruşturma başlatmasını eleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington'ın 301. madde soruşturmalarının uluslararası ticaret ve ekonomi düzeninin altını oyan tipik tek taraflı eylemler olduğu, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) uyuşmazlık mekanizmalarının daha önce bu kapsamda alınan tedbirlerin örgüt kurallarını ihlal ettiği hükmüne vardığı belirtildi.

Dünya ekonomisinin ayrılmaz bir bütün, üretimin ve tüketimin küresel olduğu, arz ve talebin buluşması ve dengelenmesi için küresel bir perspektifin gerektiği vurgulanan açıklamada, "Eğer her ülke yalnızca iç pazarına yetecek üretim yapsaydı, sınır aşırı ticaret olmazdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin kapasite fazlasını dar anlamda iç talebi aşan üretim olarak tanımlayarak ticaret ortaklarına bu sebeple soruşturma başlatmaya ve tek taraflı kısıtlayıcı tedbirler almaya hakkı olmadığının altı çizildi.

ABD'nin ayrıca 60 ekonomiye zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 301. madde soruşturması başlatmasına ilişkin ise açıklamada, Çin'in bu konuda gerekli değerlendirmeyi ve analizi yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in durumu yakından izlediği ve meşru hakları ile çıkarlarını korumak üzere gereken tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtilerek Washington yönetimine hatalı uygulamalarından vazgeçme ve sorunları diyalog ve istişare ile çözme yoluna dönme çağrısı yapıldı.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü, ABD Başkanı'na, uluslararası bir yasayı ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eyleminin, politikasının veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarifeye dayalı ve tarifeye dayalı olmayan, misilleme dahil uygun önlemleri alma yetkisini veriyor.