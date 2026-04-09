Çin'den FCC'ye Tepki

09.04.2026 17:28
Çin, FCC'nin Çinli laboratuvarların test yasağı önerisine karşı çıkarak ekonomik etkilerini vurguladı.

Çin, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), Çinli şirketlere ait laboratuvarların ülkede üretilen elektronik aletleri test etmesinin yasaklanması önerisine karşı çıktığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çin'in ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını aşırı genişletmesine karşı olduğunu belirten Sözcü Mao, "Bu türden bir eylem, Çin ve ABD şirketleri arasındaki normal ekonomik ve ticari alışverişlere engel oluşturacaktır. Bu, Amerikan şirketleri ve tüketicileri dahil kimsenin çıkarına değildir." ifadelerini kullandı.

Mao, Çin'in meşru ve yasal hakları ile çıkarlarını koruyacağını sözlerine ekledi.

FCC, dün yaptığı açıklamada, Çinli şirketlere ait laboratuvarların ABD'de kullanılan akıllı telefon, kamera ve bilgisayarları test etmesinin yasaklanmasına ilişkin önerinin bu ay içinde oylanacağını duyurmuştu.

Kurum, geçen yıl Çin hükümetinin sahibi olduğu ve kontrol ettiği laboratuvarların ABD'de kullanılan elektronik aletleri test etmesini yasaklamış, bu kapsamda 23 laboratuvara yasak getirilmişti.

Kaynak: AA

Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada
Jose Mourinho’nun yeni sezondaki takımı açıklandı Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı
Banka şubesinde satırla gasp girişimi Banka şubesinde satırla gasp girişimi
Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
