Çin, Dijital Yuan Pilot Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Dijital Yuan Pilot Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak

03.04.2022 11:52
Çin, Dijital Yuan Pilot Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Çin'in dijital itibari para birimi veya diğer adıyla e-CNY'nin Tianjin ve Chongqing belediyelerinde, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde, doğudaki Fujian eyaletinin Fuzhou ve Xiamen kentlerinde ve 2022 Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan doğudaki Zhejiang eyaletinin altı kentinde de erişilebilir olacağını söyledi. Çin dijital […]

Çin, Dijital Yuan <a class='keyword-sd' href='/pilot/' title='Pilot'>Pilot</a> Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Çin'in dijital itibari para birimi veya diğer adıyla e-CNY'nin Tianjin ve Chongqing belediyelerinde, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde, doğudaki Fujian eyaletinin Fuzhou ve Xiamen kentlerinde ve 2022 Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan doğudaki Zhejiang eyaletinin altı kentinde de erişilebilir olacağını söyledi.

Çin dijital yuan kullanımını şimdiye dek Shenzen'den Shanghai'a ve Xiong'an Yeni Bölgesi'ne kadar 10'dan fazla yerde test etti. Son olarak Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları'nda yapılan denemelerin ardından Beijing ve Zhangjiakou da pilot programa dahil edilmişti. Çin Merkez Bankası'nın Perşembe günkü toplantısına göre, toptan ve perakende, yiyecek-içecek, turizm sektörlerinde ve idari ücretlerin ödenmesinde hem çevrimiçi hem çevrimdışı senaryoları kapsayan, tekrarlanabilir ve desteklenebilir olan bir dizi uygulama modu şekillendi. Çin'de dijital yuan ile gerçekleştirilen işlemler 2021 sonu itibarıyla 87,57 milyar yuana (13,78 milyar ABD doları) erişmiş bulunuyor.

YORUMLAR
500
Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde 'Doktora Derecesi' Aldı Tibet'te 13 Rahip Tibet Budizmi'nde 'Doktora Derecesi' Aldı Çin, ABD'nin 'Hong Kong Politika Yasası Raporu'Nu Reddetti Çin, ABD'nin 'Hong Kong Politika Yasası Raporu'Nu Reddetti

Çin Halk Cumhuriyeti, Chongqing, Nisan, Pekin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin, Dijital Yuan Pilot Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
11:43 Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
11:11 Etin hangi derecede iyi piştiğini Enes Baytar anlattı!
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
10:49 "Putin'in canavarları" denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi!
10:40 Emel Sayın "Çıplak" haberlerini görünce çıldırıp sinemayı bırakmış
10:30 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 12:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Dijital Yuan Pilot Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement