Çin, Dijital Yuan Pilot Uygulamasını Yeni Şehirlere Yaygınlaştıracak - Son Dakika

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Çin'in dijital itibari para birimi veya diğer adıyla e-CNY'nin Tianjin ve Chongqing belediyelerinde, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde, doğudaki Fujian eyaletinin Fuzhou ve Xiamen kentlerinde ve 2022 Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan doğudaki Zhejiang eyaletinin altı kentinde de erişilebilir olacağını söyledi.

Çin dijital yuan kullanımını şimdiye dek Shenzen'den Shanghai'a ve Xiong'an Yeni Bölgesi'ne kadar 10'dan fazla yerde test etti. Son olarak Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları'nda yapılan denemelerin ardından Beijing ve Zhangjiakou da pilot programa dahil edilmişti. Çin Merkez Bankası'nın Perşembe günkü toplantısına göre, toptan ve perakende, yiyecek-içecek, turizm sektörlerinde ve idari ücretlerin ödenmesinde hem çevrimiçi hem çevrimdışı senaryoları kapsayan, tekrarlanabilir ve desteklenebilir olan bir dizi uygulama modu şekillendi. Çin'de dijital yuan ile gerçekleştirilen işlemler 2021 sonu itibarıyla 87,57 milyar yuana (13,78 milyar ABD doları) erişmiş bulunuyor.