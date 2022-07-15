Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü - Son Dakika
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Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü

15.07.2022 15:33
Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü

Çin ekonomisi 2022'nin ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Çin ekonomisi 2022'nin ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı.

Üç aylık dönemdeki büyüme, Kovid-19 salgınının başlangıcında, ekonomideki olumsuz etkilerin hissedildiği 2020'nin ilk çeyreğindeki yüzde 6,8 küçülmeden bu yana görülen en düşük artış oldu.

Yılın ilk altı ayındaki büyüme oranı yüzde 2,5 olurken, ekonomi yılın ilk yarısında, "yıllık yüzde 5,5 civarında" olması hedeflenen 2022 büyüme hedefinin altında performans gösterdi.

İkinci çeyrekte katma değerli sanayi üretimi yıllık yüzde 3,4, sabit sermaye yatırımları yüzde 6,1 artış gösterirken perakende satışlar yüzde 4,6 azaldı.

Çin'de nisanda, başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, büyük nüfusa sahip, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Ülkede, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle nisanda sanayi üretimi, perakende satışlar, otomobil satışları, gayrimenkul yatırımları, imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlikler azalmıştı.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

Hükümet, mart ayında açıkladığı çalışma raporunda, 2022'de ekonomik büyüme hedefini "yüzde 5,5 civarında" bildirmişti.

Dünya Bankası, bu yılın başında, Çin'in 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 5,4'ten yüzde 5,1'e düşürmüştü.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü - Son Dakika

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