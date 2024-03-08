Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 Milyon Ton Ham Petrol Rezervi Keşfetti

Burhaniye'de gübre ve mazot desteği ödemeleri gübre satışlarını artırdı

Burhaniye ilçesinde gübre ve mazot desteği ödemelerinin hesaplara yatması, zeytin budama ve gübreleme zamanı olduğunu anlatan gübre bayii Kazım Karabıyık'a göre gübre satışlarını artırdı. Ayrıca, bu sene zeytinyağı da iyi para yaptığı için vatandaşlar zeytine daha iyi bakar hale geldi.