Çin Hizmetler PMI Kasım'da Yavaşlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin Hizmetler PMI Kasım'da Yavaşlıyor

Çin'de hizmetler sektörü PMI, kasımda 0,5 puan düşerek 51,5'e geriledi; ekonomik büyüme zayıf sürüyor.

04.12.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de hizmetler sektöründeki aktivitenin barometresi kabul edilen öncü endeks, ekimdeki toparlanmanın ardından kasımda yeniden yavaşlama işareti verdi.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51,5'e yükseldi.

Eylülde 50,3'e gerileyen endeks, büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde kalsa da son 1 yılın en düşük seviyesine inmiş, ardından kasımda 1,7 puan artarak 52'ye yükselmişti.

Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat dışı PMI endeksi içindeki hizmetler alt endeksi ise kasımda önceki aya göre değişiklik kaydedilmezken 50,1'de sabit kalmıştı.

Ekonomik büyüme yıllık hedefin altında

Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Ülkede zayıf iç talep ve deflasyon eğilimi, kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, son bir ayda bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkileri reel ekonomide yeni görülmeye başladı.

Bu bağlamda UİB'nin açıkladığı imalat PMI endeksi kasımda 0,2 puan artarak 50,3'e yükselmiş ve ekimdeki gelişme eğilimini sürdürmüştü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Hizmetler PMI Kasım'da Yavaşlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
00:56 Demet Akalın yüzde 60’lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi Demet Akalın yüzde 60'lık kira artış oranını beğenmedi: Denizde bir damla gibi
00:38 Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı
00:27 Gaga Bulut’un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma Gaga Bulut'un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma
00:27 Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı Yol kenarına bırakılan çuvalı açan vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı
00:16 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti
00:15 Yargıtay’dan Abdullah Zeydan kararı ’Mazbatası elinden alınabilir’ Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı! 'Mazbatası elinden alınabilir'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 19:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Hizmetler PMI Kasım'da Yavaşlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.