Çin İhracatı Nisanda Arttı, İthalat Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Çin İhracatı Nisanda Arttı, İthalat Düştü

Çin İhracatı Nisanda Arttı, İthalat Düştü

Çin'in nisan ayı ihracatı yıllık bazda artış gösterirken, ithalat ise önceki aya göre düşüş yaşadı. İhracat yüzde 1,5 artarak 292,5 milyar dolara ulaşırken, ithalat yüzde 8,4 artışla 220,1 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret fazlası ise 72,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Analistler, küresel talepteki artışın Çin'in ihracatını desteklediğini ve dış satım ivmesinin gelecek aylarda da devam etmesinin beklendiğini belirtti. Ancak ithalatın hala zayıf olduğu ve geçen aya göre düşüş yaşandığı ifade edildi.

09.05.2024 11:08
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Çin'in ihracatı marttaki düşüşün ardından nisanda toparlanma işareti verirken ithalatı da önceki aya göre düşüş yaşanmasına rağmen yıllık bazda arttı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, nisan ayında ihracat yıllık bazda yüzde 1,5 artışla 292,5 milyar dolara, ithalat yüzde 8,4 artışla 220,1 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret fazlası da 72,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Böylece, ihracat da ithalat da marttaki düşüşün ardından yıllık bazda artış gösterdi. Martta ihracat yıllık bazda yüzde 7,5, ithalat da yüzde 1,9 gerilemişti.

Analistler, küresel talepteki artışın Çin'in ihracatının artmasında etkili olduğunu, dış satım ivmesinin gelecek aylarda da devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'in dış satımı 2024'ün ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 7,1 artmış, martta yüzde 7,5 azalmıştı.

İthalat hala zayıf

Öte yandan, analistler, ithalattaki yüzde 8,4'lük artışın büyük ölçüde geçen yılki düşük baz etkisinden kaynaklandığını belirterek dış alımda geçen aya göre düşüş olduğunu ifade etti.

İlk 2 ayda yıllık yüzde 3,5 artış gösteren ithalat, martta yüzde 1,9 gerilemişti.

Çin'in dış ticareti hala küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerle karşı karşıya bulunuyor. ABD ve Avrupa ülkelerin Çin'de elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları gibi bazı yükselen sektörlerde devlet destekleriyle yaratılan kapasite fazlası üretimin küresel fiyatları düşürerek yerel sanayileri olumsuz etkileyeceğine dair endişelerini dile getirirken buna karşı tedbir alacaklarının işaretini veriyor.

Çin'de, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmada sıkıntıların yaşandığı 2023'te hem ihracatta hem de ithalatta azalış olmuştu. İhracat, yıllık bazda yüzde 4,6, ithalat ise yüzde 5,5 azalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin İhracatı Nisanda Arttı, İthalat Düştü - Son Dakika

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