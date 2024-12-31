Çin İmalat Sanayi Büyümeyi Sürdürüyor

Ekonomi

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, aralıkta önceki 2 aydaki genişleme seyrini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) geçen aya göre 0,2 puan azalsa da 50,1 ile büyüme eşiğinin üzerinde kaldı.

Ekimde 50,1'e yükselerek 5 ay aradan sonra genişleme seyrine giren endeks, kasımda 50,3 ile yükselişini sürdürmüştü.

İmalat sanayi PMI içindeki yeni ihracat siparişleri alt endeksi, 48,1'den 48,3'e çıksa da büyüme eşiğinin altında kalarak dış talepteki süregelen zayıflığa işaret etti.

İmalat sanayi PMI, ocakta 49,2, şubatta 49,1 olarak ölçüldükten sonra martta 50,8'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, nisanda 50,4'e gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı. Mayısta 49,5'e gerileyen endeks haziranda sabit kalmış, temmuzda 49,4'e, ağustosta 49,1 gerilemişti. Eylülde 49,8'e yükselmesine rağmen büyüme eşiğini aşamayan endeks ekimde 50,1'e çıkarak 5 ay aradan sonra yeniden genişleme seyrine girmiş, kasımda da 50,3 ile genişlemeyi sürdürmüştü.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI, aralıkta 2,2 puan artışla 52,2'ye yükseldi. Ekimde 50,2 olan endeks kasımda 50'ye gerilemişti.

İmalat dışı PMI içindeki inşaat sektörü alt endeksi 49,7'den 53,2'ye yükselerek belirgin artış kaydetti. Endeks kasımda Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiğini Şubat 2020'den bu yana ilk kez büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, aktivite artışında, ocak sonunda başlayacak Bahar Bayramı tatili öncesinde inşaat şirketlerinin iş akışlarını hızlandırmasının etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, kamunun altyapı harcamalarının artışın da aktiviteyi olumlu etkilediğine dikkati çekti.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi ise aralıkta 50,1'den 52'ye çıktı.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.