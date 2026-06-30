Çin İmalat Sektöründe Genişleme İşaretleri - Son Dakika
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Çin İmalat Sektöründe Genişleme İşaretleri

30.06.2026 13:17
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Çin'de imalat PMI haziranda 50,3'e çıkarak genişleme bölgesine geçti. Yüksek teknoloji artışı dikkat çekti.

Çin'de imalat sektöründeki ekonomik aktivite, haziranda geçen ayki durgunluğu aşarak yeniden genişleme bölgesine yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı verilere göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda önceki aya göre 0,3 puan artarak 50,3 oldu.

Böylece imalat aktivitesi mayıs ayındaki durgunluk seviyesini aşarak yeniden genişleme bölgesine geçti.

İmalat PMI içinde yeni siparişler alt endeksi 49,9'dan 51,2'ye, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 48,6'dan 50,1'e yükseldi.

Yüksek teknoloji imalatında artış

NBS İstatistikçisi Huo Lihui, haziranda imalat aktivitesinin daha güçlü ivmeyle genişlediğini, bunda piyasadaki talepte görülen toparlanmanın etkili olduğunu belirtti.

Huo, özellikle yüksek teknoloji imalatı alt endeksinin haziranda 53,5'e yükseldiğini ifade ederek, bunun hem önceki aya hem de imalat sektöründeki genel aktiviteye kıyasla belirgin artışa işaret ettiğini vurguladı.

Analistler, imalat aktivitesindeki artışta iç talepten ziyade ihracattaki güçlü ivmenin etkili olduğuna dikkati çekti.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Endeks, ocakta 0,8 puan, şubatta 0,3 puan azalarak 49'a gerilemiş, martta ise 1,4 puan artarak 50,4'e yükselmişti. Nisanda 0,1, mayısta ise 0,3 puan gerileyen endeks, daralma ile genişleme arasındaki eşik değer olan 50'ye inmişti.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi de haziranda önceki aya göre 0,1 puan artarak 50,2 oldu.

Endeks, geçen aya göre artışını sürdürerek genişleme bölgesinde kalırken bu sektörlerde tüketici talebindeki zayıflığın etkileri hissedilmeye devam etti.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme bölgesinde tamamladıktan sonra ocakta 49,4'e gerilemiş, şubatta 49,5'e, martta ise 50,1'e yükselmişti. Nisanda 49,4'e gerileyen endeks, mayısta 50,1'e çıkarak yeniden genişleme seyrine girmişti.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin satın alma yöneticilerinin değerlendirmeleriyle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde artışa, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin İmalat Sektöründe Genişleme İşaretleri - Son Dakika

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