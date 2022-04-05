Çin'in Czbank'ı 2021'de Yüzde 2,75 Net Kar Artışı Bildirdi - Son Dakika

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Yıllık mali tablosuna göre, banka dönem içinde hissedarlara ait net karını, 12,65 milyar yuan (yaklaşık 1,99 milyar ABD doları) seviyesinde açıkladı. Bankanın işletme gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,19 artarak 54,47 milyar yuan olarak gerçekleşti. Banka, küçük ve mikro işletmelere verilen kapsayıcı kredilerin, bir önceki yıla göre yüzde 17,06 artarak 236,55 milyar yuana yükseldiğini belirtti. Bankanın takipteki kredi oranı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 1,53, provizyon karşılama oranı ise yüzde 174,61 seviyesinde gerçekleşti. Her ikisi de makul aralıkta seyretti. Bankanın toplam varlığı 2021 yılı sonu itibarıyla yüzde 11,64 artışla 2,29 trilyon yuan oldu.