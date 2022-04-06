Çin'in Deniz Ekonomisi 2021'de İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na göre, bu rakam ülkenin gayrisafi yurtiçi hasıla genişlemesinin yüzde 8'ine katkıda bulunuyor. Bakanlık, yıllık bazda kıyı limanlarında kargo hacminin yüzde 5,2 ve konteyner hacminin yüzde 6,4 büyümesiyle, deniz taşımacılığı sektörünün güçlü büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık, deniz biyotıbbının katma değerinin de, artan politika desteği sayesinde 2021'de yıllık yüzde 18,7 artarak 49,4 milyar yuana ulaştığını belirtti. Bakanlığa göre kıyı turizmi, tüketimi teşvik edecek ve işletmelerin zorluklardan kurtulmasına yardımcı olacak politikaların uygulamaya konmasıyla kademeli olarak toparlandı ve bu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 1,53 trilyon yuan civarında katma değer elde etti.