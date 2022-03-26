Çin'in Dış Borcu 2021'de Arttı - Son Dakika
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Çin'in Dış Borcu 2021'de Arttı

26.03.2022 17:43
Çin'in Dış Borcu 2021'de Arttı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — Buna göre, bakiye 2021 Eylül sonunda olduğundan 50,1 milyar dolar daha yüksek seviyede. Devlet Kambiyo İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying, "Dış borçtaki artış, esas olarak yabancı yatırımcıların ellerindeki yuan cinsinden tahvilleri artırmasından kaynaklandı" dedi. Wang, Çin'in ekonomik büyümesi ve dışa açılma çabalarının borç artışına katkıda bulunduğunu ve ülkenin dış borç […]

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) — Buna göre, bakiye 2021 Eylül sonunda olduğundan 50,1 milyar dolar daha yüksek seviyede. Devlet Kambiyo İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying, "Dış borçtaki artış, esas olarak yabancı yatırımcıların ellerindeki yuan cinsinden tahvilleri artırmasından kaynaklandı" dedi. Wang, Çin'in ekonomik büyümesi ve dışa açılma çabalarının borç artışına katkıda bulunduğunu ve ülkenin dış borç riskinin genellikle kontrol edilebilir olduğunu söyledi. Wang, orta ve uzun vadeli borç oranının 2021 sonunda yüzde 47, yani Eylül sonunda kaydedilen seviyeyle aynı olduğunu belirtti.Wang, ülkenin dış borcuna ilişkin yükümlülük oranı, borç oranı ve borç ödeme oranı gibi temel göstergelerin uluslararası alanda kabul gören eşikler içinde olduğunu ifade etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Dış Borcu 2021'de Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Dış Borcu 2021'de Arttı - Son Dakika
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