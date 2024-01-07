Çin\'in döviz rezervleri Aralık 2023\'te yüzde 2,1 arttı

Çin'in döviz rezerv varlıklarının Aralık 2023'te önceki aya göre yüzde 2,1 artış kaydettiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin aralık sonunda, kasım ayına kıyasla 66,2 milyar dolar artarak 3 trilyon 238 milyar dolara çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, aralıkta büyük ekonomilerin para politikası tercihleri ve beklentilerin etkisiyle ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel mali varlıkların değerinin genel olarak yükseldiği belirtildi.

Döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı tespitine yer verilen açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanma ivmesini sürdürdüğü, yüksek kaliteli kalkınmanın sağlam temelde ilerlediği, bunun döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasına katkı sağlayacağı vurgulandı.