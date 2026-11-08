Çin'in döviz rezervleri ekimde yüzde 0,14 artışla 3 trilyon 405 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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Çin'in döviz rezervleri ekimde yüzde 0,14 artışla 3 trilyon 405 milyar dolara çıktı

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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'ne göre döviz rezervleri ekimde 4,9 milyar dolar artarak 3 trilyon 405 milyar dolara ulaştı. Rezervler eylüle kıyasla yüzde 0,14 artarken kurum, artışı takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisine bağladı.

Çin'in döviz rezervi varlıkları, ekim ayında 3 trilyon 405 milyar dolara ulaştı.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ekim 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ekimde, bir önceki aya göre 4,9 milyar dolar artarak 3 trilyon 405 milyar dolar oldu.

Rezervlerin değeri, eylüle kıyasla yüzde 0,14 artış kaydetti.

Kurumdan yapılan açıklamada, ekimde ABD doları endeksinin yükseldiği, küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiFinansDövizSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in döviz rezervleri ekimde yüzde 0,14 artışla 3 trilyon 405 milyar dolara çıktı - Son Dakika
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