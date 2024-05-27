Çin'in Elektrikte Kurulu Gücü 3 Bin Gigavatı Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'in Elektrikte Kurulu Gücü 3 Bin Gigavatı Aştı

Çin\'in Elektrikte Kurulu Gücü 3 Bin Gigavatı Aştı

Çin Elektrik Konseyi verilerine göre, Çin'in elektrik kapasitesi nisan sonu itibarıyla 3 bin 9 gigavata ulaştı. Toplam kurulu gücün büyük bir kısmını termik santraller oluştururken, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santrallerinin payı da yüzde 35'ten fazla bulunuyor. Çin, yenilenebilir enerji sektöründe hızla büyüyerek dünya genelinde 200'den fazla ülkeye rüzgar ve güneş enerjisi ekipmanları ihraç ediyor.

27.05.2024 11:59
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Çin'in elektrikte kurulu gücü nisan sonu itibarıyla 3 bin gigavatı aştı.

Çin Elektrik Konseyi verilerine göre, ülkenin elektrik kapasitesi 2011'de 1000 gigavatı, 2019'da 2 bin gigavatı geçti. Bu yıl nisan sonu itibarıyla ise elektrikte kurulu kapasite 3 bin 9 gigavata ulaştı.

Söz konusu toplam kurulu toplam gücün 1398 gigavatı termik santrallerden, 671 gigavatı güneş enerjisi santrallerinden (GES), 458 gigavatı rüzgar enerjisi santrallerinen (RES), 425 gigavatı hidroelektrik santrallerinden ve yaklaşık 57 gigavatı ise nükleer enerji santrallerinden oluştu.

GES ve RES'ler toplam kapasite içinde yüzde 35'ten fazla paya sahip bulunuyor. Yenilenebilir enerjide kapasitesini hızla artıran Çin hükümeti, dünyada da 200'den fazla ülkeye rüzgar ve güneş enerjisi ekipmanları ihraç ediyor.

Çin'in 2023 ihracatında güneş enerjisi teknolojilerinin payı 245,3 milyar dolar, rüzgar enerjisi teknolojilerin payı ise 33,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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