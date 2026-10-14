Çin'in entegre devre ihracatı 9 ayda yüzde 108 artışla 302 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Çin'in entegre devre ihracatı 9 ayda yüzde 108 artışla 302 milyar dolar oldu

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Çin'in entegre devre ihracatı, yapay zeka talebiyle bu yıl hızlı yükseldi. Gümrük verilerine göre 9 ayda ihracatın değeri yüzde 108 artışla 302 milyar dolara ulaştı; çip ihracatı yüzde 16,4'lük genel artışı geride bıraktı.

Çin'in çip ihracatı, yapay zeka teknolojisindeki gelişimin bilgisayar donanım ve altyapısına küresel talebi ve buna bağlı fiyatları artırmasıyla bu yıl hızlı yükseliş kaydetti.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Çin, eylül ayında 32,7 milyar adet entegre devre birimi (ICU) ihraç ederken, ihracatın parasal değeri 45 milyar dolara ulaştı.

Çinli üreticiler bu dönemde yıllık bazda yalnızca yüzde 1 daha fazla ürün ihraç ederken, ihracatın parasal değeri yüzde 136 arttı.

Ülke bu yılın 9 ayında 275,2 milyar ICU ihraç ederken, ihracatın parasal değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 108 artarak 302 milyar dolar oldu.

Bu dönemde çip ihracatındaki artış yıllık yüzde 16,4 olan genel ihracat artışını geride bıraktı.

Bilgisayar ve elektrik donanımlarına küresel talep artıyor

Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Vang Cün, yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişimin bilgisayar altyapısına küresel yatırımı büyüttüğü, bunun da terminal donanımları ve ara ürünlere talebi artırdığını belirtti.

Yapay zeka sistmeleri için inşa edilen büyük ölçekli bilgisayar sistemleri ve veri merkezlerinin elektrik donanımlarına telbi de artırdığına işaret eden Vang, bunun Çin'in elektrik üretimi, nakli ve enerji depolama donanımlarına talebi arttırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Vang, donanım ihracatının çiplerden daha fazla artış gösterdiğine dikkati çekerek, 2026'nın 9 ayında bilgisayar parçaları ihracatının yüzde 210, katı diskler gibi hafıza bileşenleri ihracatının yüzde 130 ve sunucular gibi veri işleme donanımlarının ihracatının yüzde 7,2 arttığını ifade etti.

Çinli yetkili, Çin yapımı yapay zeka gözlükleri ve robotların da uluslararası piyasalara giderek daha fazla entegre olmaya farklı uygulama senaryolarında kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Bu arada çip ithalatı da, Çin içinde yapay zeka ve ditijal altyapıya yoğun yatırımın sürüklediği taleple birlikte yükseldi. 9 aylık dönemde ICU ithalatı yüzde 56,6, hafıza çipi ithalatı ise yüzde 150 artış kaydetti.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiEkonomiSon Dakika

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