Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı - Son Dakika
Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı

15.04.2026 15:52
Guangzhou'da başlayan fuara 32 bin şirket katılıyor, inovasyon ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor.

"Kanton Fuarı" adıyla bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarının bahar sergisi, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinde başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 139'uncusu düzenlenen uluslararası fuara bu yıl 32 binden fazla şirket katılıyor.

1,55 kilometrekare alanda 75 bin 700 standın kurulduğu fuarda bu yıl 3 bin 900 şirket ilk kez boy gösterecek.

Guangdong eyaleti yetkilileri, fuarın "küresel ticarette inovasyon için kilometre taşı" olmasını hedeflediklerini belirterek, fuardaki 179 sergi alanına bu yıl akıllı yaşam, düşük karbon çözümleri ve tasarım odaklı 8 özel bölüm eklendiğine dikkati çekti.

İleri imalat teknolojileri odakta

Serginin 15-19 Nisan tarihlerini kapsayan 1. etabında, üretimde otomasyondan akıllı ürünlere, yeni enerji araçlarından yeşil enerji sistemlerine dek ileri imalat teknolojileri odakta olacak.

Çinli şirketlerin başarılı olduğu makine, donanım, alet endüstrileri yanında, akıllı elektronik, ev aletleri ve mobilite ürünleri gibi yükselen alanlardaki büyüme ülkenin değer zincirinde yukarıya çıkma hedefini yansıtıyor. Bu kapsamda enerji tasarrufu uygulamalarından elektrikli araç bileşenlerine ve yapay zeka destekli tüketici ürünlerine dek sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye odaklanan ürünler öne çıkıyor.

Çin İthalat ve İhracat Fuarı, 5 Mayıs'a kadar sürecek.

İlki 1957'de gerçekleştirilen fuar, yılda iki kez, bahar ve güz dönemlerinde düzenleniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı - Son Dakika
