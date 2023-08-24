Çin, Japonya'dan Gelen Deniz Ürünlerini Yasakladı - Son Dakika

Çin, Japonya'dan Gelen Deniz Ürünlerini Yasakladı

Çin, Japonya\'dan Gelen Deniz Ürünlerini Yasakladı
Son Güncelleme: 24.08.2023 16:21

Japonya'nın Fukushima nükleer enerji santralinden radyoaktif suları denize boşaltmasının ardından Çin, ülkede Japonya'dan gelen tüm deniz ürünlerini yasakladı. Çin Gümrük Bakanlığı, yaptığı açıklamada Japonya'dan gelen su ürünlerinin ihracatının yasaklandığını duyurdu. Bu yasağın amacı, yemeklere radyoaktif bulaşma riskine karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor. Diğer komşu ülkeler de Japonya'nın su atığının serbest bırakılmasına tepki gösterdi ve Asya tüketicileri gelecekteki kirlenme endişeleriyle tuz ve deniz ürünleri stoklamaya başladı.

Japonya'nın Fukushima nükleer enerji santralinden radyoaktif suları denize boşaltmasından sonra Çin, ülkede Japonya'dan gelen tüm deniz ürünlerini yasakladı.

Japonya'nın radyoaktif suları denize boşaltma kararı sonrası başta Çin olmak diğer komşu ülkelerden ciddi itiraz ve tepki aldı.

Çin, Japonya'nın bugün suları denize boşaltmasını ''bencil ve sorumsuzca bir hareket'' olarak değerlendirdi.

Çin Gümrük Bakanlığı, yaptığı açıklamada Japonya'dan gelem tüm su ürünlerinin ihracatının yasaklandığını açıkladı. Deniz tuzu ve su yosunu gibi diğer su ürünleri de bu yasak kapsamına giriyor.

Çin Gümrük Bakanlığı, bu yasağın amacının yemeklere radyoaktif bulaşma ihtimali riskine karşı bir adım olarak değerlendirdi.

Bazı ülkeler Japonya'yı desteklerken, bazı ülkeler isesu atığının serbest bırakılmasına sert şekilde karşı çıktı; birçok Asya tüketicisi gelecekteki kirlenme endişeleriyle tuz ve deniz ürünleri stoklamaya başladı.

Ancak, Çin ve Pasifik Adaları bölge ve uluslararası çapta geniş etkilere ve insan sağlığına ile deniz çevresine tehdit oluşturabileceği görüşüyle karşı çıktılar.

Çin, deniz ürünleri yasağı öncesinde dışişleri bakanlığı, su atığının dünya geneline riskleri taşıyacağını ve insanlık gelecek nesillerine acıları uzatacağını belirtti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Ekonomi

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Son Dakika Ekonomi Çin, Japonya'dan Gelen Deniz Ürünlerini Yasakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Japonya'dan Gelen Deniz Ürünlerini Yasakladı - Son Dakika
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