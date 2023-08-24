Çin, Japonya\'dan Gelen Deniz Ürünlerini Yasakladı

Japonya'nın Fukushima nükleer enerji santralinden radyoaktif suları denize boşaltmasından sonra Çin, ülkede Japonya'dan gelen tüm deniz ürünlerini yasakladı.

Japonya'nın radyoaktif suları denize boşaltma kararı sonrası başta Çin olmak diğer komşu ülkelerden ciddi itiraz ve tepki aldı.

Çin, Japonya'nın bugün suları denize boşaltmasını ''bencil ve sorumsuzca bir hareket'' olarak değerlendirdi.

Çin Gümrük Bakanlığı, yaptığı açıklamada Japonya'dan gelem tüm su ürünlerinin ihracatının yasaklandığını açıkladı. Deniz tuzu ve su yosunu gibi diğer su ürünleri de bu yasak kapsamına giriyor.

Çin Gümrük Bakanlığı, bu yasağın amacının yemeklere radyoaktif bulaşma ihtimali riskine karşı bir adım olarak değerlendirdi.

Bazı ülkeler Japonya'yı desteklerken, bazı ülkeler isesu atığının serbest bırakılmasına sert şekilde karşı çıktı; birçok Asya tüketicisi gelecekteki kirlenme endişeleriyle tuz ve deniz ürünleri stoklamaya başladı.

Ancak, Çin ve Pasifik Adaları bölge ve uluslararası çapta geniş etkilere ve insan sağlığına ile deniz çevresine tehdit oluşturabileceği görüşüyle karşı çıktılar.

Çin, deniz ürünleri yasağı öncesinde dışişleri bakanlığı, su atığının dünya geneline riskleri taşıyacağını ve insanlık gelecek nesillerine acıları uzatacağını belirtti.