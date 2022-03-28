Çin Kalkınma Bankası 2021'de Kırsal Kesimi Canlandırmak İçin Verdiği Mali Desteği Artırdı - Son Dakika
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Çin Kalkınma Bankası 2021'de Kırsal Kesimi Canlandırmak İçin Verdiği Mali Desteği Artırdı

28.03.2022 14:49
Çin Kalkınma Bankası 2021'de Kırsal Kesimi Canlandırmak İçin Verdiği Mali Desteği Artırdı

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Banka, tarım sektörünün modernizasyonunun ilerletilmesi ve yaşanması zor bölgelerden taşınanlara sonrasında destek sağlanması gibi kilit alanları teşvik ederek geçen yıl 594,8 milyar yuan (93,5 milyar ABD doları) kredi verdi. Kredilerin neredeyse yarısı, yoksulluktan kurtulan bölgelere destek vermek ve yoksullukla mücadelede ulaşılan başarıların pekiştirilmesine yardımcı olmak için kullanıldı. Toplam kredilerin 146,8 […]

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Banka, tarım sektörünün modernizasyonunun ilerletilmesi ve yaşanması zor bölgelerden taşınanlara sonrasında destek sağlanması gibi kilit alanları teşvik ederek geçen yıl 594,8 milyar yuan (93,5 milyar ABD doları) kredi verdi. Kredilerin neredeyse yarısı, yoksulluktan kurtulan bölgelere destek vermek ve yoksullukla mücadelede ulaşılan başarıların pekiştirilmesine yardımcı olmak için kullanıldı.

Toplam kredilerin 146,8 milyar yuanı ise kırsal alanlardaki altyapı inşaatını desteklemek ve su, elektrik, yol, gaz ve internet arzını iyileştirmek için verildi. Banka, tarımsal üretim araçlarının üretimini ve dolaşımını desteklemek ve tarımsal ürünlerin arzını garanti altına almak amacıyla, ilkbaharda yapılan çiftçilik faaliyetleri için de arka arkaya üç yıl boyunca özel krediler oluşturdu.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin Kalkınma Bankası 2021'de Kırsal Kesimi Canlandırmak İçin Verdiği Mali Desteği Artırdı - Son Dakika


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