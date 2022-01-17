Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında geçen hafta hakim olan karışık seyrin, bugün Çin'de açıklanan büyüme verilerinin ardından yeni haftaya da taşındığı görüldü.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranını da yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirdi. Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti. Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece ülke ekonomisinde 2020'de yüzde 2,2 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8,1 oldu.

Öte yandan Çin'de aralıkta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, perakende satışlardaki artış yüzde 1,7 ile piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Analistler, Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini söyledi. Merkez bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi desteklediğine dikkati çeken analistler, tüketimi canlandırmaya yönelik adımların devamının gelebileceğini kaydetti.

Analistler ayrıca, geçen yılın aralık ayında zorunlu karşılık oranlarında ve politika faizinde indirime giden PBoC'nin, ekonomiyi desteklemeye yönelik faiz indirimlerine devam edebileceğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,58 artarak 3.542 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,09 azalarak 2.890 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,32 yükselerek 7.417 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,74 artışla 28.334 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 114,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 61.283 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüşle 24.195 puanda seyrediyor.