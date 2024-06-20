Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutuyor

Çin Merkez Bankası, politika faizini sabit tutma kararı aldıktan sonra ülkede gösterge faizi olan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişiklik olmadı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'te sabit kaldı. Çin'deki 18 bankanın belirlediği LPR, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirleniyor ve ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. Çin Merkez Bankası, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine rağmen ihtiyatlı para politikasını sürdürmeye devam ediyor.

20.06.2024 09:07
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Çin Merkez Bankasının bu hafta başında politika faizini sabit tutacağını açıklamasının ardından ülkede gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) da değişiklik olmadı.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'te sabit bırakıldı.

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faiz oranı en son şubatta yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirilmişti. Faiz indirimi, LPR sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana yapılan en büyük çaplı indirim olmuştu.

Çin Merkez Bankası 17 Haziran'da 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) yüzde 2,5'te tutma kararı almıştı.

Merkez Bankasının, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşın ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutuyor - Son Dakika

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