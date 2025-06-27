Çin Sanayi Karları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Çin Sanayi Karları Düşüşte

27.06.2025 09:11
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Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile tarifelerin artırılması nedeniyle Mayıs ayında yüzde 9,1 azaldı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizliğin etkisiyle mayısta düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Mayıs 2025'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 azaldı.

Böylece karlılık, nisandaki yüzde 3'lük artışın ardından mayısta belirgin bir düşüş kaydetmiş oldu.

Çin'deki şirket karlarındaki düşüşü değerlendiren analistler, sanayi şirketlerinin mayıs ayında ABD ile Çin arasındaki geçici uzlaşmaya rağmen tarife belirsizliğinin etkilerini hissettiği değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi şirketlerinin karları, yılın ilk 5 ayında yüzde 1,1 azaldı. Böylece karlılıkta ilk 4 ayda kaydedilen yüzde 1,4'lik artış yıl genelinde negatife döndü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2024 genelinde de yüzde 3,3 azalmıştı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Sanayi Karları Düşüşte - Son Dakika

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