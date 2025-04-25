Çin, Ticaret Gerilimine Karşı Ekonomi Önlemleri Alıyor

Çin siyasi liderliği, ABD'nin gümrük tarifelerini yükseltmesiyle tırmanan ticari gerilimin iç ekonomideki etkilerini gidermek üzere, tarifelerden etkilenen şirketleri ve istihdamı korumaya yönelik özel politikaların uygulanacağını bildirdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında, ekonomi politikalarını ele almak ve analiz etmek üzere toplandı.

Ülkenin en yüksek yönetim organı niteliğindeki 24 üyeli Siyasi Büronun toplantısının ardından yapılan açıklamada, ekonomi yönetiminin, iç ekonomik faaliyetleri uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerle koordine edeceği, üst düzey dışa açılmayı sürdürürken istihdamı, işletmeleri, piyasaları ve beklentileri istikrara kavuşturacak tedbirler alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yüksek nitelikli kalkınmanın belirginliğini artırarak, dış koşullardaki vahim değişimlerin yarattığı belirsizliklere etkin şekilde yanıt verebiliriz." ifadesi kullanıldı.

İç tüketimin büyümedeki rolü artırılacak

Ekonomik büyümede iç tüketimin rolünü artırmanın önemine işaret edilen açıklamada, hükümetin orta ve alt gelir gruplarının gelir seviyesini yükseltmeye yönelik adımlar atacağı bildirildi.

Açıklamada, tüketim konusunda kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması ve hizmet tüketiminin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Hükümetin konut piyasasını istikrara kavuşturmak üzere önlemler alacağı belirtilen açıklamada, kentlerdeki harap yapıların renovasyonu, ticari konut stokunun eritilmesi için satılamayan konutların devralınmasına yönelik politikaların uygulanacağı kaydedildi.

"İleriye etkili" bütçe politikası ve "orta düzeyde gevşek" para politikası

Açıklamada, hükümetin borç tahvilleri çıkarmayı hızlandırarak, politika faizlerini ve zorunlu karlılık oranlarını uygun zamanda düşürerek "ileriye etkili" bütçe politikası ve "orta düzeyde gevşek" para politikası uygulayacağı yinelendi.

Sermaye piyasalarının istikrarını ve hayatiyetini sağlayacak tedbirlerin alınacağı vurgulanan açıklamada, teknolojik inovasyonu, tüketimi ve ticareti canlandırmaya yönelik yeni kredi araçları oluşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada, tarifelerden etkilenen şirketlerde istihdamı korumak üzere, şirketlerin işsizlik sigorta fonundan aldıkları geri ödemelerin payının artırılacağı bildirildi.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki gümrük vergisi artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti.

İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

ABD'nin "karşılıklı tarife" artışları ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin yarattığı ekonomik belirsizlik ve dünya ekonomisinde durgunluk beklentilerinin, yılın geri kalanında büyümeyi olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 5,4 büyüme kaydetmişti. İlk çeyrekteki büyüme oranı, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin üzerinde gerçekleşmişti.