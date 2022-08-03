Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı - Son Dakika
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Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı

03.08.2022 11:34

Altın fiyatları Çin ve ABD arasında yaşanan Tayvan gerilimi nedeniyle yükselişe geçti. Gram altın 1020 lira seviyelerini görürken altını olan vatandaşın yüzü güldü.

Dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler, emtia fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak Çin ve ABD arasında yaşanan kriz de altın fiyatlarını direkt olarak etkiledi.

ZİYARETTEN SONRA ENDİŞELER ARTTI

Nancy Pelosi'nin dün Çin ile gerginliğe neden olan Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından jeopolitik riskler artarken, altın fiyatları da bu gelişmelerden destek buldu. Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

GRAM ALTIN 1020 TL SEVİYESİNE KADAR ÇIKTI

Artan jeopolitik risklerle birlikte altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından bin 20 lira seviyesinde işlem görüyor. Dünkü kapanışta altının gramı bin 16 TL seviyesinde işlem görmüştü.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 672 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 840 liradan satılıyor.

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Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı - Son Dakika
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