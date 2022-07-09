Çin ve Rusya menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika
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Çin ve Rusya menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

09.07.2022 10:49
Çin ve Rusya menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Çin ve Rusya Federasyonu menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Çin ve Rusya Federasyonu menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin ve Rusya Federasyonu menşeli "demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)" ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, söz konusu ülke menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildi.

Bu çerçevede, Çin ve Rusya menşeli anılan ürünler için ton başına 500 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Çin menşeli demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boru ithalatındaki dampinge karşı önlemin ton başına 5,5-7,5 dolar olarak sürdürülmesine karar verildi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin ve Rusya menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Rusya menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak - Son Dakika
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